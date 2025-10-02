Parco agrivoltaico più innovativo e sostenibile d’Italia, lunedì l’incontro a Napoli

Napoli. Fondazione UniVerde e Coldiretti Campania, in partnership con NextEnergy Group, presentano l’iniziativa “Terra del Sole: Napoli chiama gli Agricoltori Italiani verso il Parco Agrivoltaico più innovativo e sostenibile d’Italia”. Un evento cruciale che mira a definire un modello di cooperazione e innovazione sostenibile per il settore agricolo ed energetico.

L’appuntamento è fissato per Lunedì 6 Ottobre, alle ore 17.30, presso il Maschio Angioino, Sala della Loggia (Via Vittorio Emanuele III) a Napoli.

L’incontro rappresenta un momento di confronto strategico tra istituzioni, aziende leader e rappresentanti del mondo agricolo, con l’obiettivo di discutere e promuovere l’integrazione tra produzione agricola di qualità e generazione di energia rinnovabile, un binomio fondamentale per il futuro sostenibile del Paese.

Programma e Interventi

L’evento si aprirà alle ore 17.30 con i saluti Istituzionali di:

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Presidente ANCI.

Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente e Assessore all’Ambiente Regione Campania

Alle ore 17.50 è previsto l’intervento sul “Modello di cooperazione e innovazione sostenibile” nel Parco Agrivoltaico a cura di Gianluca Boccanera, Global Managing Director Starlight, NextEnergy Group.

Alle ore 18.00 seguirà il Keynote Speech del Senatore Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Gli Interventi previsti alle ore 18.15 vedranno la partecipazione di:

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde.

Ettore Bellelli, Presidente Coldiretti Campania.

Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura Regione Campania.

A moderare la discussione sarà la giornalista Emanuela Sorrentino de “Il Mattino”.

L’evento è realizzato con il patrocinio di: NextEnergy Group e Rai Campania, e in collaborazione con il Comune di Napoli.

Partner Istituzionali e Accademici:

Saranno inoltre presenti per i loro contributi:

Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II.

Diego Nicola D’Alterio, Sindaco di Giugliano in Campania.

Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania.