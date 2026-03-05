Parete si veste a festa: Teleclubitalia trasmette in diretta il suggestivo Alzabandiera per Maria SS. della Rotonda

Parete. La comunità di Parete si appresta a vivere uno dei momenti più intensi e sentiti dell’anno: l’apertura dei Solenni Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Rotonda, Comprotettrice della città. Un appuntamento dove la fede incrollabile si intreccia indissolubilmente con la tradizione popolare e l’identità di un intero popolo. Per permettere a tutti i fedeli, compresi i cittadini lontani o impossibilitati a scendere in piazza, di partecipare a questa grande emozione, Teleclubitalia seguirà l’evento in diretta, portando le immagini più belle del pomeriggio direttamente nelle case dei telespettatori.

Le celebrazioni partiranno nel primo pomeriggio, con un protocollo che unisce solennità religiosa e spettacolo civile: alle ore 15,00 presso la Parrocchia San Pietro Apostolo, si terrà il momento di raccoglimento con la recita del Santo Rosario. A presiedere la celebrazione sarà S.E.R. Mons. Angelo Spinillo, che officerà il rito della benedizione delle bandiere, simbolo del legame tra la Vergine e i vari rioni della città.

Alle 15,30, subito dopo la funzione, gli occhi saranno tutti rivolti verso l’alto per la Solenne Cerimonia dell’Alzabandiera. Come da tradizione, l’emozionante operazione sarà supportata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un momento di grande impatto visivo che segna ufficialmente l’inizio della festa.

Al termine della diretta televisiva, i festeggiamenti proseguiranno lungo le strade cittadine. Alle ore 17:00, in Via della Repubblica, avrà luogo lo spettacolare sparo di granate. La batteria pirotecnica, sarà curata dalle migliori ditte del settore. “La festa di Maria SS. della Rotonda non è solo un evento, ma l’anima di Parete che si rigenera” commentano i fedeli pronti, la prossima Pasqua, ad accogliere la Sacra Effigie nelle strade della cittadina casertana.