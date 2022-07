E’ stato diffuso via social il video girato da alcuni cittadini bengalesi che ha ripreso il momento del crollo della giostra a Palma Campania nel luna park di via Querce. Il filmato mostra il momento in cui il tronco si sradica dal suolo e si piega su di un lato.

Palma Campania, crollo della giostra: le immagini sui social

Nella clip, che dura meno di 20 secondi, si percepisce il clima di festa. I bambini seduti sui “sediolini volanti”, i genitori seduti o in piedi che osservano i figli divertirsi, la musica in sottofondo. A un certo punto si sente qualcuno urlare, la giostra si piega: la piattaforma perde aderenza col suolo mentre la ruota continua a girare su se stessa. Poi l’autore del video, con lo smartphone, sposta l’inquadradura, le immagini si fanno confuse ma si sente il fracasso in sottofondo della giostra che si spezza e si fa in mille pezzi mentre i passeggeri volano o cadono a terra. Per fortuna dei dieci bambini feriti nessuno è grave.

Indagato il gestore

Intanto c’è una svolta nelle indagini. La Procura di Nola ha aperto infatti un fascicolo di inchiesta. Nel registro degli indagati c’è il gestore dell’impianto, una donna di Poggiomarino. L’accusa è lesione colpose. I carabinieri stanno verificando il rispetto delle misure di sicurezza, in attesa di ulteriori rilievi tecnici.