Tangenziale Napoli: donna guida contromano per 5 km e provoca un incidente

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio, sulla Tangenziale di Napoli, dove una donna ha percorso circa cinque chilometri contromano, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. L’intervento tempestivo della Polizia Stradale ha permesso di bloccare il veicolo nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta, evitando conseguenze ancora più gravi.

L’allarme è scattato dopo diverse segnalazioni giunte al Centro Operativo Polizia Stradale di Napoli, che ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta. Fondamentale anche il supporto del personale della Viabilità Tangenziale di Napoli, che ha collaborato nelle operazioni di individuazione e fermo dell’autovettura.

L’inversione di marcia alla barriera Astroni

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la conducente, giunta in prossimità della barriera autostradale Astroni, avrebbe improvvisamente invertito il senso di marcia, iniziando a percorrere la carreggiata in direzione Arco Felice contromano. Il tragitto, lungo circa cinque chilometri, ha interessato anche la galleria Monte Sant’Angelo, uno dei tratti più trafficati della Tangenziale, aumentando notevolmente il rischio di incidenti.

Ferito un motociclista

Durante i controlli, i poliziotti hanno riscontrato danni sulla parte anteriore sinistra dell’auto, compatibili con un recente impatto. Poco dopo è infatti arrivata la segnalazione di un motociclista, che ha riferito di essere stato urtato dall’autovettura mentre questa procedeva contromano. L’uomo ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure del caso.

Patente ritirata e auto sottoposta a fermo

Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno contestato alla conducente due violazioni del Codice della Strada: la circolazione contromano in autostrada e l’omessa revisione periodica del veicolo. La patente di guida è stata ritirata ai fini della successiva revoca, mentre l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.