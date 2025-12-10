Momenti di paura in via dell’Avvenire, nel quartiere Pianura di Napoli, dove una palazzina è stata dichiarata a rischio crollo e tre famiglie sono state evacuate. L’allarme è scattato cinque giorni fa, nel cuore della notte, quando i vigili del fuoco hanno bussato alle porte dei residenti intimando l’immediato sgombero dell’edificio.

Palazzina a rischio crollo in via dell’Avvenire a Pianura: evacuate tre famiglie

La segnalazione è arrivata da uno degli abitanti della struttura, preoccupato per una situazione che nel giro di poche ore è diventata critica. Alla base del pericolo ci sarebbe un cantiere aperto da Italgas per interventi alla conduttura. Secondo la ricostruzione, lo scavo sarebbe rimasto scoperto durante la notte, venendo poi ricoperto soltanto il giorno successivo.

Proprio in quelle ore, però, un violento temporale ha colpito la zona: l’acqua ha completamente allagato lo scavo e l’intera area adiacente alla palazzina, provocando – secondo quanto emerso – la rottura della condotta fognaria e successive infiltrazioni nel terreno. Le infiltrazioni avrebbero compromesso la stabilità dell’edificio, oggi descritto come “in movimento”. Le immagini a disposizione mostrano crepe evidenti lungo pareti e pilastri, motivo per cui i vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione immediata e hanno diffidato i proprietari a intervenire per mettere in sicurezza la struttura.

Da accertare le responsabilità

Intanto si apre il capitolo delle responsabilità: sarà necessario accertare se il dissesto sia legato a eventuali negligenze dei proprietari o alla gestione del cantiere da parte della ditta incaricata dei lavori sulla conduttura del gas. Le famiglie coinvolte, tutte regolari e senza alcun abuso edilizio contestabile, chiedono ora chiarezza e tempi certi per poter rientrare nelle proprie abitazioni. Per ora hanno provveduto in via autonoma a sistemazioni di fortuna presso parenti e amici. Le verifiche tecniche e le indagini sono in corso. Da accertare anche le responsabilità economiche per la messa in sicurezza.