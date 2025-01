Scavalcano il muro di cinta e tentano di introdursi in un’abitazione di via Torquato Tasso, a San Marco Evangelista, ma, scoperti da alcuni passanti, si danno alla fuga a bordo di una Opel Astra di colore grigio. E’ accaduto questa notte.

Padre e figlio di Giugliano tentano furto in un’abitazione nel Casertano: scoperti da alcuni passanti

I due ladri, un 57enne e un 19enne (padre e figlio), residenti in Giugliano (NA), intercettati e bloccati in via Sandro Pertini di San Marco Evangelista da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada, sono stati denunciati in Stato di libertà per tentato furto, ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

Nella loro autovettura i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato pinze, forbici, cacciaviti e torce. Rinvenuto e sequestrato anche uno zaino contenente documentazione e buoni acquisto oggetto di furto su autovettura, perpetrato nella stessa giornata di ieri in San Prisco (Ce).