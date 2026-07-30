Tragedia a Teverola: Francesco Pio muore a 24 anni in un incidente in moto

Una tragedia ha sconvolto il primo pomeriggio di ieri, 29 luglio, lungo la via Nazionale Appia, nel territorio di Teverola, dove Francesco Pio D’Anna, 24 anni, residente a San Cipriano d’Aversa, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre viaggiava in sella alla sua motocicletta.

L’incidente lungo la via Appia

L’allarme è scattato intorno alle 13:43, quando un’ambulanza del 118, diretta a Casal di Principe per un altro intervento di emergenza, si è imbattuta nel luogo dell’incidente. I sanitari hanno immediatamente interrotto il tragitto per prestare i primi soccorsi al motociclista. Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito gravissime. È stato richiesto anche l’intervento dell’automedica, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il 24enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sulla dinamica del tragico incidente sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, che dovrà ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le cause dello schianto costato la vita al giovane centauro. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’impatto.

Il cordoglio della comunità di San Cipriano d’Aversa

La notizia della morte di Francesco Pio D’Anna ha rapidamente raggiunto San Cipriano d’Aversa, dove il giovane era molto conosciuto. Numerosi i messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia comparsi sui social nelle ore successive alla tragedia. Anche il sindaco Vincenzo Caterino, a nome dell’Amministrazione comunale, ha voluto ricordare il giovane con un messaggio pubblicato sui propri canali istituzionali. «Ci sono notizie che lasciano senza parole. La scomparsa del giovane Pio Francesco D’Anna ha spezzato il cuore di tutta la nostra comunità. San Cipriano d’Aversa piange uno dei suoi figli. Un ragazzo giovane, la cui perdita lascia un vuoto che nessuna parola riesce a colmare. Alla sua famiglia, agli amici, a chi gli voleva bene, l’Amministrazione comunale si stringe con tutto l’affetto e la vicinanza. Ciao Pio».