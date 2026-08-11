Violenza a San Giuseppe Vesuviano: 23enne accoltellato al torace, perforato un polmone

Grave episodio di violenza nella serata di ieri, lunedì 10 agosoto, a San Giuseppe Vesuviano, dove un giovane di 23 anni è stato accoltellato al termine di un’aggressione avvenuta nel centro cittadino. Il ragazzo, colpito al torace, ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

L’allarme è scattato attraverso una chiamata al 112. I Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano sono intervenuti presso la clinica Santa Lucia, dove la vittima, un 23enne di nazionalità bangladese residente a San Giuseppe Vesuviano, era stata accompagnata per ricevere le prime cure.

Trasferito prima a Nola e poi all’Ospedale del Mare

Dopo il primo intervento sanitario, il personale del 118 ha disposto il trasferimento del giovane all’ospedale di Nola, dove i medici hanno accertato la perforazione di un polmone. Considerata la gravità delle lesioni, è stato successivamente disposto il trasferimento urgente all’Ospedale del Mare di Napoli, dove il 23enne è ricoverato per ricevere cure specialistiche.

L’aggressione in piazza Elena d’Aosta

Secondo una prima ricostruzione, l’accoltellamento sarebbe avvenuto in piazza Elena d’Aosta, nel centro di San Giuseppe Vesuviano. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini, ascoltando alcuni amici della vittima presenti sul posto per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Indagini in corso sul movente

Il movente dell’aggressione resta ancora da chiarire. I Carabinieri stanno lavorando per identificare il responsabile e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le indagini si starebbero concentrando anche all’interno della comunità bangladese presente sul territorio, per verificare se il violento episodio possa essere collegato a dissidi personali o ad altri contrasti.