Nella serata di venerdì si è consumato l’ennesimo episodio di violenza a danno del personale sanitario dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.

Ospedale San Giuliano, sfasciato il Pronto Soccorso: solidarietà di FDI

“Solidarietà di Fratelli d’Italia e del Governo ai nostri operatori sanitari: la tutela del diritto alla salute dei cittadini passa anche dalla difesa di tutti i medici, infermieri, oss, che ogni giorno prestano servizio in un contesto complicato e difficile”, afferma il deputato di Fdi Michele Schiano, il quale continua: “C’è massima attenzione del governo su questi temi. Un primo segnale in tal senso è lo stanziamento con la legge di bilancio di 200 milioni per incrementare l’indennità di pronto soccorso ed un pacchetto di misure per arruolare personale dei servizi di emergenza-urgenza degli ospedali, sempre più sguarniti”

“Questa ennesima aggressione a danno del personale medico” – afferma Emanuele Bifaro, coordinatore Fdi Giugliano – è la prova che i nostri sanitari sono il capro espiatorio di un sistema sanitario regionale che non funziona. Troppi gli sprechi fatti in passato e troppo pochi gli operatori sanitari presenti, perché in passato non è stata fatta un’attenta programmazione del nostro fabbisogno di salute”. Conclude il dirigente di Fdi: “Chiederemo supporto al Governo Nazionale per l’attivazione di presidi di polizia all’interno degli ospedali”.