Finisce in pareggio il primo round della sfida tra Napoli e Barcellona, nella ripresa passano in vantaggio I blaugrana con Lewandowski, risponde Osimhen per gli azzurri. Si deciderà tutto al Montjuic tra venti giorni

Esordio per Calzona sulla panchina degli azzurri

Napoli-Barcellona 1-1

Allo Stadio Maradona Napoli e Barcellona si incontrano per la seconda volta in un ottavo di finale di Champions League. Esordio per Calzona sulla panchina degli azzurri, poche le novità di formazioni con il tecnico che si affida a Cajuste che vince il ballottaggio con Traoré. In attacco ritorna Osimhen supportato da Kvaratskhelia e Politano. Xavi risponde con Lewandowski supportato dal giovanissimo Yamal e tanti giocatori di qualità come Gundogan, Pedri e De Jong. Primo metà di primo tempo di pieno predominio blaugrana, pericolosi già al quarto minuto prima con Yamal e poi con Gungogan che lascia partire un gran destro dal limite dell’area ma Meret risponde presente e mette in angolo. Alla mezz’ora si inizia a vedere anche il Napoli che inizia a prendere le misure ai catalani.

Il Napoli nonostante i soliti problemi di transizione cerca di approfittare di una fase difensiva del Barcellona da rivedere.

Nella ripresa lo scenario sembra non cambiare con il Barcellona che si affida al palleggio e alla qualità dei suoi interpreti. Al 60′ arriva il vantaggio del Barcellona con Lewandowski, cecchino in area nel ricevere il filtrante di Pedri e battere a rete con un destro preciso su cui Meret nulla può. I blaugrana iniziano però ad avere un calo in intensità e fisicità e questo porta ad avere un palleggio sterile e pieno di imprecisioni, d’altro canto il Napoli appare più avere più benzina nel serbatoio. Calzona decide di affidarsi ai cambi inserendo Traorè e Lindstrom per Cajuste e uno spento Kvaratskhelia. Al 76′ ennesimo pallone perso in palleggio del Barcellona che arriva sui piedi di Anguissa che serve Osimhen che vince un contrasto con Martinez e con il destro batte Ter Stegen per il pareggio del Napoli e la gioia dei tifosi azzurri. Nel quarto d’oro finale il Napoli prova un piccolo assalto finale con il Barcellona che sembra essere alle corde, ci provano il subentrato Simeone e Anguissa ma non trovano la porta. Dopo 4 di recupero finisce in pareggio la prima gara tra Napoli e Barcellona con la qualificazione che si deriverà in terra catalana tra 20 giorni

Tabellino

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona

BARCELLONA (4-3-3) <span;>Ter Stegen; Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, Joao Cancelo; Gündogan, Christensen, de Jong; Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri. All: Xavi

Marcatori: Lewandowski 60′(B), Osimhen 76′.