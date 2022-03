Alla cerimonia degli Oscar 2022, andata in onda in diretta nella serata del 27 marzo e trasmessa in Italia dalle 00:15, c’è stato un momento di tensione tra Chris Rock e Will Smith: quest’ultimo, ha colpito il primo con un pugno, poco prima di essere premiato come miglior attore protagonista per il film “King Richard – Una famiglia vincente”. Vediamo cosa è successo e perché l’ha fatto.

Oscar 2022, Will Smith dà un pugno a Chris Rock: cosa è successo

Durante gli Oscar 2022, Chris Rock stava presentando il premio per i documentari, quando ha fatto una battuta sul taglio radicale dei capelli di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will, che da qualche tempo ha deciso di radersi i capelli in quanto soffre di alopecia.

A quel punto, Smith non ha retto quanto ascoltato, si è alzato dalla poltrona e ha raggiunto Rock sul palco, sferrandogli un pugno. Inizialmente gli spettatori hanno pensato a una gag, ma pare sia stato un momento di rabbia reale.

I censori della trasmissione hanno tolto l’audio ma é stato facile, per chi sa leggere le labbra, interpretare la reazione di Will Smith, che ha affermato queste parole: “Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fo***** bocca”.

Smith da un pugno a Rock: perché l’ha fatto

Jada Pinkett Smith soffre di alopecia e, dopo aver a lungo coperto la testa con sciarpe e cappelli, da qualche mese si rade i capelli: la scelta del “nuovo look” quindi è legata a un problema di cui soffre la moglie di Will Smith. Questo è stato il motivo che ha scatenato la sua ira e l’ha portato a perdere il controllo e sferrare un pugno contro Chris Rock.