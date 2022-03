Chris Rock è un attore, comico, cabarettista e regista statunitense. Ha iniziato la carriera negli anni ottanta apparendo in alcuni film con Eddie Murphy. Nelle ultime ore, si sta molto parlando di lui in quanto, durante la cerimonia degli Oscar, è stato colpito con un pugno da Will Smith, in seguito a una battuta infelice sulla moglie. Vediamo chi è Chris e cosa è successo.

Chris Rock: chi è, età, altezza

Chris Rock nasce ad Andrews il 7 febbraio 1965, sotto il segno dell’Acquario. Ha 57 anni ed è alto 178 cm. Sua madre Rosalie è stata un’insegnante e assistente sociale per disabili mentali, mentre suo padre Julius è stato un camionista e fattorino dei giornali. Poco dopo la sua nascita si trasferirono a New York.

I suoi giovani fratelli Tony e Kenny sono anche loro nell’intrattenimento; suo fratello Charles è morto nel 2006 per problemi legati all’alcolismo.

Chris Rock: Oscar, Will Smith

Durante la cerimonia degli Oscar del 2022, è stato protagonista di uno spiacevole e scioccante episodio: quello che sembrava uno sketch tra Chris Rock e Will Smith è invece degenerato in uno scontro fisico. Smith ha perso il controllo, si è alzato dalla poltrona e ha tirato un pugno a Rock. Il motivo che ha scatenato la reazione dell’attore è legato a una battuta infelice sulla moglie, Jada Pinkett. Il comico, che stava presentando il premio per i documentari, si è espresso con la frase “Ti prepari per Soldato Jane 2?”, riferendosi al fatto che la Pinkett abbia la testa rasata. Tuttavia, questa tempo fa l’attrice aveva spiegato che la scelta di rasarsi fosse legata a un problema di alopecia.

Smith ha detto a Rock: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua f****** bocca”. Successivamente, l’attore ha vinto l’Oscar per “King Richard – Una famiglia vincente”, per la magistrale interpretazione del padre di Venus e Serena Williams.

Chris Rock: moglie, figli

In merito alla sua vita privata, Chris è stato sposato con Malaak Compton per 10 anni. La coppia ha divorziato nel 2016. Dalla loro relazione, sono nate due figlie: Lola Simone e Zahra Savannah.

Chris Rock: film, carriera

Rock ha iniziato facendo cabaret al Catch a Rising Star di New York, riuscendo poi pian piano a ottenere piccoli ruoli, come nel film I’m Gonna Git You Sucka, e nella serie TV Miami Vice. A notarlo in una discoteca fu Eddie Murphy con cui allacciò un sincero rapporto d’amicizia. Rock è diventato un membro del cast della popolare trasmissione televisiva Saturday Night Live nel 1990.

Il ruolo drammatico di un tossicodipendente nel film New Jack City gli procura il successo mondiale. Prende parte a svariate produzioni cinematografiche, tra cui Un weekend da bamboccioni nel 2010 e al seguito uscito nel 2013, Inganni online, Matrimonio a Long Island e Spiral – L’eredità di Saw.

Chris Rock: Instagram

Chris Rock è presente sui social: il suo profilo Instagram è seguito da 4,6 milioni di followers, con cui condivide scatti privati e professionali.