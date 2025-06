Picchiata da una coetanea. Un episodio di bullismo che arriva da Sant’Antimo, in provincia di Napoli. A documentarlo un filmato apparso sul profilo del parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Nel video si vede una ragazzina presa a schiaffi e trascinata a terra per i capelli. Decisivo l’intervento di un ragazzo presente, che ha fermato il pestaggio in corso.

Sant’Antimo, minaccia e pesta coetanea: ragazzina presa a schiaffi e trascinata per i capelli

La scena è stata ripresa dai cellulari dei presenti e — come riferito da alcuni residenti che si sono rivolti a Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra — pubblicata sul profilo Instagram della stessa aggreditrice, con una didascalia che recita: “’Nu pacchero e sta ’nderr’” (uno schiaffo e va a terra), seguita da un’emoji di una risata. Un vero e proprio vanto, un trofeo digitale.

“Siamo di fronte a un’aberrazione sociale e culturale- ha dichiarato Borrelli.- Questi episodi non possono essere archiviati come ‘ragazzate’. C’è una cultura della violenza che viene alimentata e sdoganata ogni giorno sui social, nei contesti familiari e purtroppo anche nella latitanza educativa di alcune scuole. È urgente un piano straordinario di educazione civica, legalità e rispetto nelle scuole e nei territori più esposti a queste dinamiche. Ma serve anche una presa di coscienza collettiva: non possiamo più restare spettatori passivi.”

“Segnalerò l’accaduto alle forze dell’ordine per accertare eventuali responsabilità e promuovere un intervento immediato da parte delle autorità competenti. Queste ragazze e ragazzi vanno aiutati, sì, ma anche fermati. Perché la violenza non è mai un’opinione e non può mai essere uno show”, ha concluso il deputato. Non sappiamo dove e quando precisamente si è consumata l’aggressione. Toccherà eventualmente agli investigatori ricostruire i dettagli dell’ennesimo episodio di violenza giovanile.