Jada Pinkett Smith è un’attrice, cantante e imprenditrice statunitense, moglie di Will Smith. La donna soffre di una malattia che ha determinato la sua scelta di radersi i capelli: questo è stato il motivo per cui il marito, durante la cerimonia degli Oscar, ha colpito Chris Rock, reo di aver fatto una battuta infelice. Vediamo chi è Jada e quale è il problema di cui soffre.

Jada Pinkett Smith: chi è, età, altezza

Jada è nata il 18 settembre 1971, sotto il segno della Vergine. Ha 50 anni ed è alta 152 cm.

Ha iniziato la sua carriera come attrice nel 1990, con un’apparizione come ospite nella sitcom di breve durata True Colours, e successivamente ha recitato nella serie televisiva A Different World (1991–1993). Ha preso parte a più di 20 film, tra cui Set It Off, Scream 2, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Collateral, Madagascar, Bad Moms e Girls Trip.

Pinkett Smith ha iniziato la sua carriera musicale nel 2002, quando ha contribuito a creare la band heavy metal, Wicked Wisdom, per la quale era una cantante e cantautrice.

Jada Pinkett Smith: Will Smith, figli

In merito alla sua vita privata, Jada ha sposato l’attore Will Smith nel 1997, dopo due anni di fidanzamento. La coppia ha due figli, Jaden, nato nel 1998, e Willow, venuta al mondo nel 2000. Inoltre è matrigna di Trey Smith, figlio che il marito ha avuto dal precedente matrimonio.

È cofondatrice assieme al marito della Will and Jada Foundation, che raccoglie soldi per l’educazione e l’aiuto per i bambini delle famiglie meno abbienti.

Jada Pinkett Smith: malattia, capelli

Jada Pinkett Smith ha rivelato di soffrire di alopecia, una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario attacca e distrugge le cellule staminali del bulbo pilifero, e con cui l’attrice americana ha imparato a convivere. “Mi hanno fatto un sacco di domande sul perché io porti il turbante, la risposta è che ho un problema di perdita di capelli” ha lei stessa affermato.

Inizialmente, Jada ha utilizzato turbanti per nascondere la perdita dei capelli ma, successivamente, su suggerimento del figlio, ha deciso di rasarsi completamente la testa. Una scelta drastica ma che rientra a pieno titolo nel suo percorso di accettazione.

Jada Pinkett Smith: Oscar

Durante la cerimonia degli Oscar 2022, nel corso della quale Will Smith è stato premiato come miglior attore protagonista per l’interpretazione nel film “King Richard – Una famiglia vincente”, Jada è stata vittima di una battuta infelice da parte dell’attore Chris Rock, inerente al fatto che fosse rasata. A quel punto, il marito ha perso il controllo, è salito sul palco e ha sferrato un pugno contro Rock, accompagnato dalla frase “Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fo***** bocca”.

Jada Pinkett Smith: Instagram

Su Instagram, Jada è seguita da oltre 11 milioni di persone, con cui ama condividere momenti inerenti alla sua vita privata e professionale.