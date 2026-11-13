Caserta, aggressione a un imprenditore davanti al figlio: un arresto e un braccialetto elettronico

Avrebbero minacciato di morte e aggredito un imprenditore casertano per costringerlo a versare una somma di denaro nettamente superiore a un credito vantato nei suoi confronti. Per questo motivo, la Polizia di Stato di Caserta ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un 59enne di Nola e di un 56enne originario di Portici, entrambi indagati per tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate in concorso.

Caserta, minacce di morte e aggressione a un imprenditore davanti al figlio: un arresto e un braccialetto elettronico

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura, dispone il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico per il 59enne e gli arresti domiciliari per il 56enne. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Caserta, sono partite a settembre dopo la denuncia dell’imprenditore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima avrebbe subito ripetute minacce di morte e appostamenti sotto casa, fino all’aggressione del 22 settembre, avvenuta alla presenza del figlio minorenne, rimasto a sua volta ferito. Fondamentali per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dagli agenti. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.