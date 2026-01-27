Picchia la moglie e la rincorre per le strade cittadine. La notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Orta di Atella hanno arrestato flagranza di reato di un 34enne del luogo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Orta di Atella, picchia la moglie e la rincorre per le strade cittadine: arrestato 34enne

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso responsabile, a partire dalla tarda serata, di comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della moglie convivente, sia verbalmente che fisicamente. Le condotte si sarebbero protratte anche all’esterno dell’abitazione, con episodi di inseguimento per le vie cittadine, e sarebbero avvenute alla presenza della figlia minore della coppia.

Durante l’intervento, i Carabinieri hanno proceduto a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo nella disponibilità del 34enne un bastone e un’ascia, entrambi sottoposti a sequestro penale in quanto ritenuti strumenti potenzialmente atti ad offendere. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.