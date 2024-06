Doveva essere un giorno di festa per il traguardo raggiunto ma si è trasformato in un incubo. La vittima è un’insegnante di Orta di Atella, reduce dal superamento dell’esame per la specializzazione al sostegno. Il marito l’ha minacciata di morte e l’uomo è finito in manette.

Orta di Atella, non include il marito nel post dei ringraziamenti: insegnante minacciata di morte

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, sulla base della denuncia sporta dalla vittima, la docente è stata minacciata di morte e di essere data alle fiamme perché non non avrebbe ricompreso il marito tra le persone a cui la donna ha dedicato il conseguimento della specializzazione.

A chiedere aiuto è stata proprio la donna. I carabinieri sono intervenuti presso la residenza dei coniugi e hanno tratto in arresto l’uomo che, anche in loro presenza, ha ribadito le minacce. Successivamente la docente si è recata presso gli Uffici della Stazione di Orta di Atella per integrare la sua denuncia, raccontando che, nei trent’anni di matrimonio, ha subito sempre ingiurie e violenze verbali. Un incubo finito nella giornata di ieri con l’arresto del coniuge.