Orta di Atella, anni di abusi e minacce: va dai carabinieri e trova il coraggio di denunciare compagno

Donna vessata e minacciata per anni, trova il coraggio di denunciare il suo compagno. Nel pomeriggio una donna residente a Orta di Atella, nel Casertano, si è recata presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere querela contro il proprio convivente, accusandolo di atti persecutori, aggressioni fisiche e gravi minacce che, secondo quanto riferito, andavano avanti ormai da diversi anni.

Orta di Atella, anni di abusi e minacce: va dai carabinieri e trova coraggio di denunciare compagno

La donna, visibilmente provata, ha raccontato ai militari dell’Arma una lunga storia di vessazioni e violenze mai denunciate prima, trovando soltanto ora la forza di rivolgersi alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno raccolto la denuncia, informato immediatamente l’Autorità Giudiziaria e attivato la procedura del “Codice Rosso”, prevista nei casi di violenza domestica o di genere.

L’uomo denunciato, residente nello stesso comune, non risulta detentore di armi né titolare di licenze di polizia. Le autorità competenti valuteranno ora le misure cautelari da adottare. L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto alla violenza di genere. I Carabinieri ribadiscono la loro vicinanza a tutte le vittime, invitando chiunque subisca maltrattamenti o minacce a denunciare senza esitazione.