“I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena”. È una delle frasi presenti nella mail di minacce indirizzata a Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Culturale e attuale capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale della Campania. A denunciare il fatto è stato lo stesso Sangiuliano che ha reso noto di aver sporto denuncia ai Carabinieri.

Napoli, mail di minacce a Sangiuliano: “Clima politico in Italia degenerato in odio e violenza”

“Non conosco l’origine della mail – ha spiegato il consigliere regionale – può essere solo uno dei tanti leoni da tastiera, che già mi tartassano sui social ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legale”, ha sottolineato Sangiuliano.

In alcuni stralci condivisi dallo stesso politico, si leggono minacce come: “Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli“. Secondo l’ex ministro alla Cultura, il clima politico in Italia è “degenerato in parole di odio e violenza che non fanno bene alla nostra democrazia”. Dei fatti, fa sapere Sangiuliano, è stato informato il presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi.