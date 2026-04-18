Orta di Atella, sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: salvata dai Carabinieri

Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di oggi a Orta di Atella, dove una giovane donna ha minacciato di togliersi la vita salendo sul tetto della propria abitazione, a circa 12 metri d’altezza, al culmine di un diverbio familiare.

L’allarme è scattato in via Aldo Moro, dove sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, supportati dalla Sezione Radiomobile. I militari hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e attivato la macchina dei soccorsi, operando in condizioni di elevata criticità. Determinante si è rivelato l’intervento del negoziatore del Gruppo Carabinieri di Aversa che, al termine di una delicata trattativa durata circa un’ora, è riuscito a instaurare un dialogo con la donna, convincendola a rinunciare al gesto estremo.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno collaborato alle operazioni. Una volta messa in sicurezza, la giovane è stata affidata alle cure dei sanitari e trasferita all’ospedale civile di Aversa, dove è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio.