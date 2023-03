È deceduto dopo un terribile incidente un uomo di origini straniere mentre era a bordo della sua bicicletta. I fatti sono accaduti questa mattina in via Santa Maria a Cubito, sull’arteria di raccordo tra Giugliano e la Strada Statale 7bis nel territorio comunale di Villa Literno.

Orrore tra Giugliano e Villa Literno: ciclista muore schiacciato dopo scontro

Come riporta Edizione Caserta, un primo impatto ha riguardato un furgone, con a bordo 4 cittadini stranieri, e una Fiat Panda. Nella carambola seguita al primo urto è rimasto coinvolto anche il malcapitato ciclista, disarcionato e poi travolto dal veicolo, ormai privo di controllo. L’uomo è rimasto schiacciato a seguito dell’impatto.

Per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Gli occupanti del furgone, invece di prestare soccorso, sono fuggiti via a piedi lasciando dil mezzo sul posto. Ora è caccia al pirata della strada alla guida del mezzo: sull’incidente sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Villa Literno. Sulla salma della vittima dovrebbe essere a breve disposto l’esame autoptico per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.