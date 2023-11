Arriva la confessione di Francesco Plumitallo, 30enne di Caprodrise, fermato per l’omicidio di sua madre Patrizia Vella Lombardi. Il giovane ha confermato al pm Giacomo Urbano quanto accaduto all’interno dell’abitazione: “Non ho capito più nulla e l’ho uccisa”.

Orrore in casa nel casertano, Francesco confessa: “Ho strangolato mia madre”

Il 30enne subito dopo aver assassinato la madre a mani nude ha chiamato il 113 e si è consegnato agli agenti giunti al civico 12 di via Santa Maria degli Angeli, strada a confine con Marcianise. Plumitallo, accompagnato in commissariato dai suoi avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, dinanzi al magistrato è scoppiato in lacrime visibilmente pentito per il terribile gesto compiuto.

Secondo quanto raccontato dal giovane, la donna sarebbe stata soffocata in un momento di follia. Francesco, che è in cura presso il centro di igiene mentale di Marcianise e da un noto psichiatra di Casagiove, è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere in stato di fermo in attesa della convalida da parte del gip sammaritano.

Già in passato il giovane aveva avuto atteggiamenti violenti nei confronti della madre. Ad agosto, è emerso dalle prime indagini, la donna, dopo che gli era stata incendiata l’auto, aveva indicato proprio il figlio, in sede di denuncia alla Polizia di Stato, come il possibile autore del danneggiamento.