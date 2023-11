Sangue tra le mura domestiche a Capodrise, al confine con Marcianise. In via Santa Maria degli Angeli, alle porte del rione Marte, una donna di 54 anni, Patrizia Lombardi Vella, è stata ritrovata senza vita in casa. Il corpo presenta i segni di uno strangolamento. Si sospetta possa trattarsi di un omicidio.

Trovata morta con segni di strangolamento tra Marcianise e Capodrise, sospettato il figlio

I principali sospetti ricadono sul figlio, Francesco Plumitallo, 29 anni. Il ragazzo, affetto da problemi di tossicodipendenza e di natura psichiatrica, avrebbe avuto una violenta lite con la mamma, al culmine della quale l’avrebbe aggredita e strangolata a mani nude. Sul posto ci sono – come spiega Edizione Caserta – gli uomini della Polizia di Stato del commissariato di Marcianise, che stanno effettuando i rilievi del caso.

È stata nel frattempo informata la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Il figlio della vittima è attualmente negli uffici del commissariato e potrebbe essere destinatario di un provvedimento di fermo nelle prossime ore. Saranno gli investigatori e gli organi inquirenti a dover accertare l’ipotesi del matricidio.

Ci sono i segni di una lite

In via Santa Maria degli Angeli sono giunti anche gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da una prima ispezione, i segni della lite sarebbero emersi sia sul corpo della vittima che nell’abitazione.