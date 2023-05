Una testa di maiale è stata rinvenuta nella giornata di oggi a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli.

Macabro ritrovamento a Napoli, rivenuta testa di maiale infilzata ad un cancello

Come riporta Il Mattino, la testa dell’animale è stata ritrovata infilzata nel cancello d’ingresso di un podere di proprietà di un uomo che aveva deciso di concedere ad una compagnia telefonica il permesso di installare un’antenna per la rete 5G. Dunque si potrebbe trattare di una vera e propria minaccia – in perfetto stile mafioso – da parte di qualcuno che non era d’accordo all’installazione dell’antenna.

Appena fatta la macabra scoperta l’uomo ha immediatamente contattato i carabinieri della locale stazione che sono giunti sul posto per la verifica. Poi ha presentato una regolare denuncia. Secondo quanto si è appreso aveva già ricevuto “inviti” a desistere dal suo intento che però l’uomo ha deciso di disattendere stipulando un contratto. Sull’accaduto sono ora in corso indagini da parte dei militari dell’Arma.