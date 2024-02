Non solo il suo veicolo era stato radiato dalla circolazione, ma andava in giro con la targa estera. La sua vettura è stata notata in centro, dove l’uomo l’aveva parcheggiata, dalla polizia locale di Giugliano.

Operazione antiriclaggio veicoli della Municipale a Giugliano: multa e sequestro per targa polacca

È stata proprio la targa irregolare – con immatricolazione in Polonia – che è balzata agli occhi degli agenti della Municipale, guidati dal comandante Emiliano Nacar, impegnati in un controllo di routine nella zona.

Mentre effettuavano tutti gli accertamenti necessari presso la motorizzazione e sulla targa e telaio, si è avvicinato un uomo che ha affermato di essere il proprietario del veicolo.

Dai controlli della Municipale, tuttavia, è emerso che la vettura era stata cancellata dall’Archivio Nazionale dei Veicoli, oltre che essere dotata di una targa non appropriata.

Per questo motivo sono stati emessi verbali di contestazione che ammontano a circa 6mila euro, oltre al sequestro amministrativo del veicolo e al fermo amministrativo di 3 mesi, con il ritiro della targa.

Il Comandante Nacar ha dichiarato che questa operazione “segna un punto di svolta per la Polizia locale di Giugliano, che sta intensificando gli sforzi per contrastare il riciclaggio dei veicoli con targhe estere”.