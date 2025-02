Blitz antimafia a Pomigliano d’Arco: 27 arresti nel clan “Ferretti” e “Cipolletta”

In un’importante operazione condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo Castello di Cisterna, i Carabinieri hanno eseguito 27 arresti nell’ambito di un’indagine mirata contro due gruppi criminali rivali, noti come “Ferretti” e “Cipolletta”, attivi nell’area di Pomigliano d’Arco e nei territori limitrofi. Tra gli arrestati, 23 soggetti sono stati trattenuti in carcere mentre 4 sono stati posti ai domiciliari.

Operazione antimafia a Pomigliano d’Arco: 27 arresti nei confronti dei clan “Ferretti” e “Cipolletta”

L’azione, frutto delle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) e supportata da numerose fonti investigative, ha portato alla luce un fitto intreccio criminale che vede i due clan impegnati in una violenta lotta per il controllo del territorio e del mercato della droga.

Gli inquirenti hanno evidenziato che gli imputati sono sospettati di aver messo in atto una serie di reati aggravati dal metodo mafioso, che includono, associazione di tipo mafioso, tentata ed effettiva estorsione, detenzione e porto di armi, rapina, usura e sequestro di persona.

Il gip di Napoli, su richiesta della Dda, ha emesso le misure cautelari nei confronti dei presunti affiliati, ritenuti responsabili non solo delle attività criminali sopra elencate, ma anche di azioni di fuoco, incendi e tentativi di omicidio.