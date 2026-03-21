Napoli, blitz contro i clan: arrestati due boss tra Forcella e Arenaccia, sequestri per migliaia di euro

Operazione della Polizia di Stato tra la serata di ieri e le prime ore di questa mattina a Napoli, dove sono stati arrestati due esponenti di spicco della criminalità organizzata e un terzo soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’intervento, condotto dagli agenti della Squadra Mobile e coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia, rappresenta un duro colpo ai clan Mazzarella/Buonerba e Cancello/Cifariello, attivi sul territorio partenopeo.

Arresto a Forcella: fermato un vertice del clan Buonerba

Nel dettaglio, nella serata di ieri, i poliziotti hanno arrestato nel quartiere Forcella uno dei vertici del gruppo criminale Buonerba. L’uomo è ritenuto promotore di un sodalizio dedito a diverse attività illecite, tra cui: traffico di stupefacenti, spaccio di droga e estorsioni.

Contestualmente, un altro esponente dello stesso clan è stato posto agli arresti domiciliari, accusato di spaccio aggravato per aver agito nell’interesse dell’organizzazione criminale. Durante le operazioni, gli agenti hanno effettuato anche diverse perquisizioni, sequestrando: circa 13.000 euro in contanti e tre orologi di grande valore.

Arresto all’alba all’Arenaccia: catturato latitante del clan Cancello/Cifariello

Alle prime luci dell’alba, la Polizia ha localizzato e arrestato un altro elemento di vertice, appartenente al clan Cancello/Cifariello, in un immobile del quartiere Arenaccia dove si nascondeva.

L’uomo risultava irreperibile dallo scorso settembre, quando era sfuggito a una precedente ordinanza di custodia cautelare. È gravemente indiziato di: associazione di stampo mafioso, lesioni personali aggravate w rapina.

Le indagini hanno consentito agli investigatori di individuare il covo del fuggitivo, trovato al momento della cattura in compagnia di alcuni familiari.

Indagini della DDA: colpiti due sodalizi criminali

I provvedimenti eseguiti derivano da due distinti filoni investigativi: una pronuncia della Corte di Cassazione su ricorso della Procura e un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli.