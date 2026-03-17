Blitz a Secondigliano. All’alba, questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito undici misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti coinvolti in un’organizzazione dedita al traffico di droga.

Secondigliano, blitz antidroga: 11 arresti nel Rione Berlingieri

L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, è stata condotta dagli agenti del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile partenopea. Le indagini hanno fatto emergere un sistema strutturato di spaccio di cocaina attivo nel Rione Berlingieri e nelle aree limitrofe.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo gestiva una storica piazza di spaccio conosciuta come “la piazza di 111”, con un doppio canale di vendita: uno fisso, direttamente sul territorio, e uno itinerante, basato su consegne su richiesta tramite contatti telefonici.

L’organizzazione, caratterizzata anche da forti legami familiari tra gli indagati, operava sotto l’influenza dei clan camorristici della zona, in particolare del clan Licciardi, al quale avrebbe garantito introiti costanti. Il gruppo era obbligato a rifornirsi di droga dalla criminalità organizzata. Il giro d’affari, stimato in circa 280mila euro l’anno, serviva a finanziare le attività illecite e a sostenere affiliati detenuti e loro famiglie.

Punizioni per chi non rispettava le regole

Le indagini, sviluppate tra marzo 2022 e maggio 2023, hanno documentato anche episodi di violenza interna al sistema, con punizioni per chi non rispettava le regole imposte dal gruppo. Emerge in particolare un episodio nel corso del quale uno degli spacciatori è stato prelevato dalla sua abitazione da alcuni uomini del clan e malmenato, in quanto colpevole di non aver pagato il prezzo della droga consegnatagli dal clan stesso entro i termini stabiliti.

Il sodalizio utilizzava inoltre aree pubbliche, come i giardini di via Monte Faito, per nascondere la droga, sottraendo di fatto spazi alla cittadinanza e creando potenziali rischi, soprattutto per i più piccoli. Con l’operazione odierna è stata smantellata una piazza di spaccio attiva da circa trent’anni, considerata un punto di riferimento per il traffico di cocaina nella zona.