Un’articolata operazione antidroga, frutto di mesi di indagini, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari nell’area di Mondragone. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri del Reparto Territoriale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Il provvedimento riguarda sette persone ritenute, allo stato delle indagini preliminari, coinvolte a vario titolo in attività di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altri tre sono stati posti agli arresti domiciliari. Una persona è destinataria del divieto di dimora nel Comune di Mondragone, mentre per due è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Mondragone, blitz antidroga dei Carabinieri: sette misure cautelari

L’attività investigativa, sviluppata nell’arco di circa quattro mesi, ha consentito di documentare numerosi episodi di spaccio, in particolare di cocaina e crack. Un lavoro capillare, condotto attraverso servizi di osservazione, pedinamenti e riscontri investigativi, che ha permesso agli inquirenti di delineare un quadro accusatorio ritenuto solido in questa fase iniziale del procedimento. Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere l’esistenza di una rete organizzata, in grado di garantire continuità sia nell’approvvigionamento che nella distribuzione delle sostanze sul territorio. Dinamiche che saranno ulteriormente approfondite nel prosieguo dell’inchiesta.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma questa mattina alle ore 10 presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere. Interverranno il Procuratore Aggiunto Vicario Graziella Arlomede, il comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone, tenente colonnello Antonio Bandelli, e il capitano Emanuele Romano, comandante del NORM. L’operazione rappresenta un ulteriore intervento nel contrasto allo spaccio di droga sul territorio domizio, dove resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine e della magistratura.