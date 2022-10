Lutto a Sant’Antimo per la morte dell’operaio Domenico D’Alessio, deceduto dopo essere stato investito da un mezzo parcheggiato davanti la sua abitazione presa in affitto nel avellinese.

Morra de Sanctis, morto operaio di Sant’Antimo

L’uomo, 56 anni, operaio edile, era insieme ad un collega quando, per cause ancora da accertare è rimasto schiacciato da un autocarro parcheggiato in pendenza senza freno a mano.

Domenico si stava recando al lavoro in un cantiere di Morra, dove l’azienda per cui lavorava aveva ottenuto un appalto di ristrutturazione. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo faceva parte di un gruppo di operai edili che avevano preso casa a Morra de Sanctis per evitare il viaggio quotidiano per effettuare dei lavori in Alta Irpinia.

Sul posto i carabinieri della stazione di Morra de Sanctis e di Sant’Angelo dei Lombardi, oltre al medico legale. La salma è stata trasferita presso l’obitorio del Moscati di Avellino ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si esclude che nelle prossime ore venga decisa ed effettuata l’autopsia sul corpo. I carabinieri indagano sulla dinamica del sinistro.