Dramma questa mattina in Campania. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un autocarro. Il terribile incidente è avvenuto a Morra De Sanctis, in provincia di Avellino, intorno alle 7 di questa mattina.

La vittima è un uomo di 56 anni, originario della provincia di Napoli.

Morto in provincia di Avellino

L’uomo era appena uscito di casa per recarsi al lavoro in un cantiere quando è stato travolto da un autocarro parcheggiato in pendenza. Probabilmente, dietro la tragedia c’è un malfunzionamento del freno a mano. Per il 56enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi che indagano sul caso e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La salma, intanto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stata sequestrata e portata all’ospedale Moscati di Avellino. Una tragedia che ha sconvolto stamane la piccola comunità altirpina.

Le indagini proseguiranno per capire cosa sia realmente accaduto. Una fatalità che è costata la vita al 56enne.