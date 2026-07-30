Grumo Nevano, prima la pallonata contro la finestra poi la rissa: il 70enne colpito con un calcio lotta per la vita

Una banale discussione nata per una pallonata contro la finestra di un centro anziani si è trasformata in una brutale aggressione che ha sconvolto la comunità di Grumo Nevano, comune dell’hinterland a nord di Napoli. Un uomo di 70 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato colpito con pugni, spinte e un violento calcio alla testa mentre era già a terra. Per l’aggressione è stato arrestato un ragazzo di 18 anni, ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio si è verificato all’esterno di un centro di aggregazione frequentato da anziani. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ragazzi stava giocando con un pallone quando uno dei tiri ha colpito la finestra della struttura, provocando la rottura di un vetro. Una scheggia avrebbe ferito lievemente uno degli ospiti. Il 70enne, insieme a un suo amico, è quindi uscito per chiedere spiegazioni ai giovani. Dopo un acceso scambio di parole, la situazione è rapidamente degenerata. Un gesto di stizza dell’amico dell’anziano avrebbe innescato la violenta reazione del gruppo.

Il calcio alla testa ripreso in video

Le immagini dell’aggressione, diffuse rapidamente sui social e diventate virali, mostrano gli istanti più drammatici della vicenda. Dopo pugni e spinte che fanno perdere l’equilibrio all’anziano, il 18enne gli sferra un violentissimo calcio al volto mentre è ormai a terra e incapace di difendersi. Il colpo, secondo gli investigatori, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Frattamaggiore, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Arrestato un 18enne con l’accusa di tentato omicidio

Grazie alle immagini registrate durante l’aggressione, i carabinieri sono riusciti a identificare in poche ore il presunto responsabile. Si tratta di un 18enne residente a Grumo Nevano, arrestato con la pesante accusa di tentato omicidio. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità di altre persone presenti durante l’aggressione.

Sgomento a Grumo Nevano

L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i cittadini di Grumo Nevano. Molti residenti denunciano il ripetersi di episodi di violenza giovanile e parlano di un clima sempre più preoccupante. Numerosi testimoni raccontano di essere rimasti scioccati dalla brutalità dell’aggressione, ricordando l’immagine dell’anziano riverso sull’asfalto, sanguinante, mentre alcuni passanti cercavano di prestargli i primi soccorsi.

Sul caso è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha condannato non solo l’aggressione ma anche alcuni commenti comparsi sui social network a sostegno del giovane arrestato. Secondo il parlamentare, messaggi che giustificano o minimizzano simili episodi rappresentano il sintomo di una preoccupante deriva culturale e di una crescente normalizzazione della violenza tra i più giovani.

Indagini in corso

Mentre il 70enne continua a lottare in ospedale, gli investigatori stanno acquisendo ulteriori testimonianze e analizzando i filmati disponibili per ricostruire con precisione ogni fase dell’aggressione. L’intera comunità resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dell’anziano e sugli sviluppi dell’inchiesta.