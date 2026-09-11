Incidente stradale nella serata di ieri, 10 settembre a Casaluce, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa sono intervenuti per ricostruire la dinamica di uno scontro tra un’autovettura e una motocicletta. L’episodio si è verificato lungo via Alcide De Gasperi, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un 79enne del casertano, alla guida della propria autovettura, è entrato in collisione con una motocicletta condotta da un 20enne residente nel territorio aversano.

Casaluce, impatto auto-moto in via De Gasperi: grave un 20enne del posto

L’impatto ha provocato la caduta del giovane motociclista, che è stato soccorso dal personale del 118 e successivamente trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. I Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti sul posto, hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e acquisire gli elementi utili a chiarire le responsabilità.

Il conducente dell’autovettura è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, poiché ritenuto gravemente indiziato allo stato delle indagini di lesioni personali colpose. Dai primi riscontri, entrambi i conducenti risultavano in possesso della documentazione di guida e della copertura assicurativa previste dalla legge. I due veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e affidati a una ditta autorizzata, come disposto dagli operanti per consentire gli ulteriori accertamenti.

L’Autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, che stanno procedendo agli accertamenti di competenza. La posizione del conducente denunciato resta al vaglio dell’Autorità giudiziaria e la responsabilità penale dovrà essere eventualmente accertata nelle competenti sedi, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dalla legge.