Operaio di Casaluce morto a L’Aquila, disposta autopsia: c’è inchiesta per omicidio colposo

Sarà l’autopsia a chiarire come sia morto Francesco Ortucci, operaio di 55 anni residente a Casaluce, nell’Agro Aversano, deceduto in un cantiere edile a Vittorito, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo. L’uomo – conosciuto da tutti come Franco – è precipitato da un ponteggio alto circa 12 metri.

La Procura di Sulmona ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Risulta indagato il titolare della ditta per la quale Francesco lavorava. Il cantiere è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri. “Franco è partito lunedì mattina per guadagnarsi una giornata di lavoro, da allora non è più tornato. Era una persona buona, la più buona che ci sia. Era sempre disponibile con tutti. Di quello che è accaduto non sappiamo niente. I familiari non ce la fanno a parlare. Siamo tutti sotto choc”, racconta a Teleclubitalia un’amica di famiglia.

A Casaluce, nei pressi del borgo di San Lorenzo, Francesco risiedeva da anni. Tutti nel piccolo comune dell’Agro Aversano lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane. Cordoglio profondo è stato espresso anche dal sindaco Francesco Luongo che, in un post, lo ha ricordato come un “padre e marito esemplare. Non doveva andare così. Franco si era guadagnato, con il sudore della fronte e con l’amore donato alla sua famiglia, una vecchiaia serena: il ristoro che merita chi ha condotto una vita piena di valori. Ma il destino, a volte, sa essere crudele”.

Le indagini

Secondo quanto riferito dai colleghi agli inquirenti, due giorni prima l’uomo avrebbe accusato un malore. Un elemento che sarà valutato in sede di esame autoptico, per chiarire se i sintomi possano aver inciso sulla caduta. Sul luogo della tragedia, oltre ai sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sulmona, insieme agli ispettori dell’Asl e al magistrato di turno. Le indagini proseguono per definire la dinamica dei fatti e verificare che le norme di sicurezza siano state rispettate all’interno del cantiere. Intanto a Casaluce resta lo sconcerto e il dolore per una perdita che ha colpito l’intera comunità.