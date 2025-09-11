Ancora una tragedia sul lavoro. Un uomo di 55 anni, Francesco Ortucci, ha perso la vita mentre era impegnato in un cantiere edile a Vittorito, in provincia dell’Aquila, Abruzzo.

Lutto a Casaluce, operaio precipita da 10 metri d’altezza: Francesco muore a 55 anni

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe caduto da un’altezza di circa 10 metri per motivi ancora da accertare, probabilmente a causa di una perdita di equilibrio. L’impatto con il suolo si è rivelato fatale. I soccorsi del 118, subito allertati dai colleghi, sono intervenuti tempestivamente, ma ogni tentativo di salvarlo si è purtroppo rivelato vano. Anche un elicottero è stato mobilitato per il trasporto urgente, senza però riuscire a evitare il tragico epilogo.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, il magistrato di turno della Procura di Sulmona e gli ispettori del lavoro, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. La vittima, originaria di Casaluce, in provincia di Caserta, era molto stimata nella sua comunità. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio e dolore nella sua città natale.