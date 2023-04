È precipitato da un’altezza di 15 metri ed ora un operaio 33enne è ricoverato in gravissime condizioni. Si conta l’ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Napoli: è successo a San Giorgio a Cremano, in via Brodolini, intorno alle 12 di oggi.

Operaio 33enne cade da montacarichi nel Napoletano: è in gravi condizioni

Stando ad una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’operaio si trovava su un montacarichi quando – per cause ancora in fase di accertamento – è precipitato nel vuoto.

Il 33enne è stato portato all’ospedale del Mare, a Ponticelli, da un’ambulanza del 118, giunta sul posto. Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. L’elevatore edile dal quale sarebbe caduto l’uomo era montato davanti ad un palazzo in ristrutturazione.

Intanto in via Brodolini sono giunti i militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi e il personale dell’Asl Napoli 2 sud. Ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire dinamica e posizione lavorativa dell’operaio.