Omicidio-suicidio a Marano, domani l’ultimo saluto a Milko Gargiulo

Si terranno domani funerali di Milko Gargiulo, alle ore 15, presso la chiesa Sant’Antonio di Padova e Annibale Mara in viale dei Pini a Napoli. Nel pomeriggio, al centro di medicina legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, è stata effettuata l’autopsia sul corpo del 56enne ucciso lunedì mattina in via Marano-Pianura da Andrea Izzo, 41enne che poi si è tolto la vita. Dopo l’esame autoptico, quindi, è arrivato il via libera per l’ultimo saluto.

Almeno 6 i colpi di pistola esplosi lunedì mattina, intorno alle 8, nei confronti dell’uomo (di professione broker finanziario) all’esterno della scuola paritaria Papa Luciani. Gargiulo provò a fuggire ma rimase bloccato nel traffico all’interno della sua Bmw. Sullo sfondo del delitto, le gelosia di Izzo per l’ex compagna. Una relazione terminata anche se i due vivevano ancora insieme. Izzo, a quanto pare, la settimana precedente aveva iniziato a spostare le sue cose per trasferirsi dai genitori. Avrebbe preso una roulotte perchè non voleva dare fastidio. Diversi anni come skipper, uno stile di vita agiato e la passione per le armi.

Il rapporto che si era creato tra la sua ex e Gargiulo lo tormentava però da tempo, fino al culmine di lunedì. Ha inseguito Gargiulo e l’ha freddato con diversi colpi di pistola. Poi i messaggi inviati con la foto del cadavere ed il suicidio. Le minacce andavano avanti da tempo e c’erano state già due denunce alla polizia di stato a partire da settembre. Gli inquirenti stanno cercando di capire anche perché non c’è stato seguito e perché non sono state sequestrate le armi, come la pistola regolarmente detenuta da Izzo ed usata per l’omicidio-suicidio.