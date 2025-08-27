Non sono ancora stati celebrati i funerali di Ciro Luongo, il vice ispettore di polizia di 58 anni ucciso alcuni giorni fa nel parco “Erica San Mario” di Melito dal figliastro, Roberto Marchese, arrestato poco dopo il delitto e attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale.

Omicidio poliziotto a Melito, slittano i funerali: la Procura blocca la cremazione

La famiglia della vittima – padre di altri due figli – aveva espresso la volontà di procedere con la cremazione della salma. Tuttavia, la Procura di Napoli Nord ha negato l’autorizzazione, ritenendo necessario mantenere il corpo a disposizione degli inquirenti per eventuali nuove perizie nell’ambito dell’inchiesta.

L’assenza di un nulla osta definitivo ha quindi ritardato l’organizzazione delle esequie. Come riporta Il Mattino, la cerimonia potrebbe svolgersi entro un paio di giorni, ma al momento non sono stati comunicati né l’orario né il luogo. Nel frattempo, proseguono le indagini coordinate dalla Procura per ricostruire con precisione la dinamica e il movente dell’omicidio.