Colpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio di Mariano Bacioterracino, ucciso nel 2009 nel Rione Sanità a Napoli. Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione del presunto omicida, finito in carcere nelle scorse settimane perché ritenuto uno dei componenti del commando coinvolto nell’agguato. Lo riporta “Il Mattino”.

Omicidio Bacioterracino a Napoli, scarcerato presunto omicida: revocati gli arresti

I giudici dell’ottava sezione del Riesame hanno accolto il ricorso presentato dai difensori dell’indagato, revocando la misura cautelare. Nel corso dell’udienza, i legali avevano contestato la sussistenza delle attuali esigenze cautelari, sollevando anche criticità nella motivazione relativa alla gravità degli indizi a carico dell’indagato.

L’omicidio risale all’11 maggio 2009, quando Mariano Bacioterracino, ex rapinatore, venne assassinato in un agguato nel Rione Sanità. Una vera e propria esecuzione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini fecero il giro del web. Nell’ambito della stessa inchiesta era stato raggiunto da una misura cautelare anche per il boss Oscar Pecorelli, 47 anni. La decisione del Riesame segna dunque un nuovo sviluppo in una vicenda giudiziaria che si trascina da oltre 17 anni.