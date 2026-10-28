Truffa a Frosinone, 27enne di Giugliano torna libero: il Riesame accoglie il ricorso della difesa

Torna in libertà Giovanni Arrichiello, 27enne di Giugliano arrestato e sottoposto alla custodia cautelare in carcere nell’ambito di un procedimento per una presunta truffa aggravata ai danni di un’anziana commessa a Frosinone lo scorso 19 settembre. Il Tribunale del Riesame di Roma ha dichiarato l’inefficacia dell’ordinanza cautelare dopo l’impugnazione presentata dai suoi difensori, gli avvocati Andrea Giovine e Andrea Pirozzi, entrambi del Foro di Napoli Nord.

Truffa aggravata a Frosinone: la decisione del Tribunale del Riesame di Roma

La vicenda giudiziaria riguarda un episodio di presunta truffa aggravata risalente al 19 settembre, avvenuto a Frosinone. Per tale contestazione, nei confronti di Giovanni Arrichiello era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I suoi legali, hanno impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale del Riesame di Roma, chiedendo una rivalutazione della misura cautelare. All’esito del procedimento, i giudici hanno dichiarato l’inefficacia dell’ordinanza, disponendo la rimessione in libertà dell’indagato relativamente a questa vicenda.

Giovanni Arrichiello resta sottoposto all’obbligo di dimora per una rapina a Modena

Nonostante la cessazione della custodia in carcere per il procedimento relativo alla presunta truffa di Frosinone, Giovanni Arrichiello resta destinatario di un’altra misura cautelare. Si tratta dell’obbligo di dimora disposto nell’ambito di un procedimento per una rapina contestata a Modena e risalente al gennaio 2026. Anche in quella vicenda Arrichiello era stato inizialmente raggiunto da un provvedimento restrittivo che aveva comportato la detenzione in carcere. Successivamente, a seguito dell’intervento dei suoi difensori, la custodia cautelare era stata sostituita con una misura meno afflittiva.

La difesa affidata agli avvocati Andrea Giovine e Andrea Pirozzi

A seguire la posizione giudiziaria di Arrichiello sono gli avvocati Andrea Giovine e Andrea Pirozzi del Foro di Napoli Nord, già impegnati nella precedente vicenda cautelare relativa ai fatti di Modena. La nuova pronuncia del Tribunale del Riesame di Roma segna un ulteriore sviluppo nella posizione cautelare dell’indagato. Arrichiello non è dunque più detenuto in carcere per la vicenda di Frosinone, ma resta vincolato all’obbligo di dimora per il separato procedimento relativo ai fatti di Modena.