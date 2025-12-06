Omicidio a Salerno: 35enne uccisi dopo lite. Smentita la pista del furto

Un uomo di 35 anni, originario di Angri, è morto nella serata di venerdì 5 dicembre in via Gabriele D’Annunzio, nel quartiere Picarielli di Salerno, al termine di una violenta lite degenerata in colluttazione. Il fatto è avvenuto nell’abitazione di Luca Fedele, poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

La ricostruzione dei fatti

Secondo gli investigatori, tra i due sarebbe scoppiato un diverbio presto sfociato in aggressione. Il 35enne sarebbe stato colpito al volto e, cadendo, avrebbe riportato lesioni fatali. All’arrivo dei sanitari il giovane era già privo di vita.

Smentita la pista del furto

In un primo momento si era parlato di un possibile tentativo di furto finito male, ipotesi subito smentita: non ci sono segni di effrazione e i due uomini si conoscevano. Durante i rilievi sono state trovate anche sostanze stupefacenti, poste sotto sequestro.

Indagini in corso e autopsia disposta

La Procura di Salerno ha disposto l’autopsia per chiarire la dinamica dell’aggressione e la causa esatta della morte. Restano da accertare il movente della lite e i rapporti tra la vittima e Luca Fedele. Le indagini proseguono.