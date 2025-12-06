Venerdì di sangue a Salerno, dove un uomo è stato ucciso al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto in via Gabriele D’Annunzio, nell’area compresa tra i quartieri di Pastena, Mercatello e Torrione. A riportare la notizia è Il Mattino nella sua edizione online.

Venerdì sera di sangue a Salerno: uomo ucciso durante una violenta lite

Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’accaduto ci sarebbe una lite particolarmente accesa, degenerata rapidamente fino a trasformarsi in tragedia. Non è ancora chiaro se tra le persone coinvolte esistessero legami di parentela né quali fossero i motivi scatenanti della discussione.

Le prime indiscrezioni parlano di un tentativo di furto finito nel peggiore dei modi. Il presunto ladro e il proprietario dell’immobile avrebbero avuto una colluttazione violenta, durante la quale uno dei due ha perso la vita. Tuttavia, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono altre piste.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.