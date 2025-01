Oltre a Garnacho spunta l’idea Yeremay Hernandez per il dopo Kvara

Il Napoli continua a lavorare per il post Kvaratskhelia. Oltre al giocatore 20enne, per il quale continuano i contatti per cercare di abbassare il prezzo del cartellino dello United, gli azzurri lavorano concretamente per Yeremay Hernandez del Deportivo La Coruña. Calciatore che può giocare sia a destra che a sinistra, abile soprattutto nell’uno contro uno. Per lasciarlo partire, la squadra spagnola chiede il pagamento della clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro.

I numeri di questa stagione di Yeremay Hernandez

Al Deportivo La Coruña, squadra che al momento è in 17^ posizione in Liga2 con 25 punti conquistati in 21 partite, Yeremay (che ha giocato nella maggior parte dei casi a sinistra) vanta nel corso di questa stagione già 8 gol e 3 assist in 18 partite giocate in campionato, per un totale di 1.428 minuti.

Ngonge potrebbe fare spazio allo spagnolo

A fare posto all’ala sinistra potrebbe essere Ngonge, anche se il Napoli sembra intenzionato a spingere sullo spagnolo indipendentemente dalla possibile uscita del giocatore belga.