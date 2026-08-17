oltre 600mila turisti a Ferragosto, boom tra musei e Pompei

Ferragosto da record per Napoli, che anche nei giorni più caldi dell’estate conferma il suo appeal turistico. Nel weekend appena trascorso – come aveva anticipato l’osservatorio comunale – sono arrivati in città fino a 600mila visitatori, con alberghi, bed and breakfast, ristoranti, bar e pizzerie presi d’assalto. Secondo le stime di Confesercenti, la permanenza media è stata di cinque-sei giorni, con una ricaduta economica per il settore turistico di oltre 150 milioni di euro.

Numeri importanti anche all’aeroporto di Capodichino: circa 370mila i viaggiatori transitati nell’ultima settimana. A trainare il turismo è soprattutto la cultura. Il Mann, Palazzo Reale e i musei del Vomero hanno registrato un’affluenza significativa. Oltre 230mila le presenze complessive nel polo museale del Vomero durante l’estate. Bene anche Castel Sant’Elmo, mentre tra Floridiana e Capodimonte in tanti hanno scelto di trascorrere il Ferragosto nel verde, nonostante le alte temperature. Grande successo anche per il concerto all’alba a Posillipo, sold out sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio. Per Napoli città, in tanti però lamentano ancora criticità legata a pulizia delle strade e trasporti da implementare.

Fuori dal centro, boom sul Vesuvio, con 2.250 visitatori nel giorno di Ferragosto, e ad Ercolano, dove sono stati oltre 1.200 gli ingressi. E poi Pompei, che ha superato quota 12.500 visitatori in una sola giornata: un altro segnale di come Napoli e il suo territorio continuino ad attirare turisti da tutto il mondo.