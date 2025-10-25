Un’officina meccanica di Grazzanise è stata trasformata in un deposito abusivo di rifiuti pericolosi. A scoprirlo, nella giornata di ieri, venerdì 24 ottobre, sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Caserta, insieme ai militari della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno arrestato un 57enne del posto per gestione illecita di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Officina trasformata in discarica di rifiuti pericolosi: arrestato un 57enne di Grazzanise. Scatta il sequestro

Durante il controllo, i militari hanno trovato all’interno della struttura un’autovettura in riparazione e, in un locale adiacente, una grande quantità di materiali contaminati: componenti di motori fuori uso, filtri dell’olio e del gasolio intrisi di lubrificanti e carburanti, molti dei quali accantonati direttamente sul pavimento.

Le verifiche hanno inoltre permesso di rinvenire due fusti contenenti circa 300 litri di olio esausto, anch’essi stoccati irregolarmente. L’area, di circa 220 metri quadrati, e i rifiuti presenti — per un volume stimato di 20 metri cubi e un valore complessivo di circa 50.000 euro — sono stati posti sotto sequestro. L’uomo, ritenuto responsabile della gestione irregolare del sito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.