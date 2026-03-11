Frignano. Controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della locale stazione, che nella tarda mattinata di oggi hanno proceduto al sequestro di un’area di circa 500 metri quadrati situata in via Generale Magliulo. Durante un sopralluogo effettuato dai militari dell’Arma, è stata accertata la presenza di diversi rifiuti riconducibili ad attività edilizia. Nell’area sono stati infatti rinvenuti calcinacci, lamiere metalliche, onduline in plastica e guaina bituminosa, per un quantitativo complessivo stimato in circa cinque metri cubi.

Frignano, rifiuti edili abbandonati in un’area privata: sequestrata, nei guai 40enne

Alla luce di quanto emerso, i Carabinieri hanno disposto il sequestro dell’area contestando l’ipotesi di reato prevista dalla normativa ambientale al proprietario del terreno, un 40enne della provincia di Caserta. L’uomo è stato indicato anche come responsabile di una società operante nel settore edilizio. L’area è stata posta sotto sequestro penale mentre i Carabinieri hanno informato sia l’autorità giudiziaria sia quella amministrativa competenti. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per chiarire eventuali responsabilità legate alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza ambientale svolte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, impegnata nel contrasto ai fenomeni di abbandono e smaltimento illecito dei rifiuti sul territorio.