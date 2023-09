È stato presentato al Comune di Napoli il progetto per riqualificare l’area compresa tra via Empedocle e strada provinciale Napoli, attualmente di proprietà di Eav srl, a Pianura, quartiere nord di Napoli.

Nuovo parco commerciale a Pianura: ristoranti, parcheggi e campi da padel

Si tratta del “Metro Line Five Park”, un’area con 80 stand e attrezzature sportive, svago e relax d’uso pubblico. Come riporta Fanpage, il progetto, affidato alla società Monticelli Group S.R.L., prevede diversi ristoranti, due parcheggi, uno sul versante strada provinciale per Napoli e l’altro sul versante via Empedocle, 3 campi da padel e due blocchi spogliatoi.

Inoltre verrà realizzato un percorso fitness su un’area con superficie pari a 360 metri quadrati che darà la possibilità agli utenti di svolgere esercizio fisico sia a corpo libero che mediante l’ausilio di attrezzature specifiche ubicate nell’area. Un’area relax e a spazi per arte e spettacolo.