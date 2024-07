Reinstallato autovelox nei pressi di Baia Azzurra, sulla Domitiana, nel comune di Sessa Aurunca dopo alcune settimane di “tregua” durante le quali era stato rimosso per manutenzione. Un nuovo “ostacolo” da evitare per gli automobilisti che non vogliono incappare in una multa per eccesso di velocità.

Baia Azzurra, reinstallato autovelox sulla Domiziana

Il dispositivo di rilevazione automatica della velocità è stato posizionato nello stesso punto, al chilometro 12,665 della Strada Statale Domiziana, a circa 200 metri dall’ingresso di Baia Azzurra. L’installazione decisa dall’amministrazione di Sessa Aurunca ha sollevato non poche polemiche tra gli automobilisti locali e i visitatori.

La Domiziana, tra l’altro, è costellata di autovelox: ce n’è un altro a Mondragone e altri due nel territorio di Cellole, dopo Baia Domizia. Lo sforamento dei limiti di velocità può trasformarsi in un salasso per gli automobilisti diretti o di rientro dall’alto casertano o dal sud-pontino (Formia e Gaeta in primis).