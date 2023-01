Continua a tremare la terra nell’alto Casertano. Questa mattina all’alba una nuova scossa di terremoto ha colpito il piccolo comune di San Pietro Infine, a una profondità di 31 chilometri. E’ il secondo evento tellurico di rilievo nel giro di 48 ore.

San Pietro Infine, nuova scossa di terremoto al’alba

Alle 4 e 20 del 5 gennaio un terremoto di magnitudo 2.0 è stato rilevato dai sismografi dell’INGV. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione del comune della provincia di Caserta, ma anche nei vicini territori di Terra di Lavoro quali Tore e Piccilli, Capriati al Volturno, Ciorlano, Marzano Appio, Roccamonfina, Fontegreca, Pratella, Caianello, Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro, Galluccio, Presenzano e Conca della Campania.

Non si registrano danni a cose o persone. Si tratta del secondo evento sismico con lo stesso epicentro al confine tra Campania e Lazio registrato dagli esperti negli ultimi due giorni. Il 3 gennaio scorso, infatti, alle 16 e 54, un terremoto di magnitudo 3.5 ha avuto luogo sempre nell’alto Casertano. In quella circostanza la scossa fu più forte, al punto da spingere alcune persone in strada.