Trema la terra in provincia di Caserta. Alle 16 e 54 una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a San Pietro Infine, al confine tra la Campania e il Lazio. Ad avvertirla diversi residenti.

Terremoto in provincia di Caserta, gente in strada

Il sisma ha avuto una profondità di 20 chilometri e ha interessato molti centri urbani del cassinate e dell’alto casertano. Alcuni abitanti si sono riversati in strada temendo il peggio. Sui social è scattato il tam-tam. «Il 2023 non inizia nel migliore dei modi», scrive Alessio, che ha avvertito la scossa. «È stata una bruttissima sensazione, è la prima volta che sento un terremoto», scrive un altro utente su Twitter.

Altra scossa in Campania

Oggi i sismografi hanno rilevato una scossa sempre in Campania, nei Campi Flegrei, altra zona sismica. L’epicentro è stato individuato vicino alla Solfatara, precisamente in località Antiniana. In questo caso l’evento tellurico è stato annunciato da un boato che ha spaventato la popolazione. Nessun danno.